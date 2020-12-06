Польховский: мы претендовали на медали до самого конца, но у Логинова не всё получилось

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал итоги мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Сборная России, на протяжении всей гонки претендовавшая на медали, финишировала четвёртой.



«У нас сохранялась возможность завоевать медаль до последнего огневого рубежа. Но не всё получилось у Логинова. Я с ним ещё не разговаривал. Видимо, он принял решение рискнуть и не совсем всё получилось. Но борьба в целом была интересная, на каждом этапе спортсмены отдали все силы.



Чёрный четверг прошёл, и после этой эстафеты, думаю, у ребят прибавится уверенности в себе. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые верили в команду и поддерживали нас. Большое вам спасибо.



Никого из парней не стал бы выделять, это командная борьба. Каждый отдал на своём этапе всё что мог. Больше всего волновался за Латыпова, за его „стойку“. Слава богу, всё прошло нормально. У нас всего 7 запасных патронов, и это говорит о том, что у ребят начинает появляться уверенность при работе на рубеже», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

Логинов: очень расстроен. Нужно было рисковать, но я оказался к этому не готов