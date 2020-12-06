Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Не будем его казнить». Польховский оценил выступление Логинова в эстафете в Контиолахти

«Не будем его казнить». Польховский оценил выступление Логинова в эстафете в Контиолахти
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление Александра Логинова на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Логинов знает свои ошибки. Особенно это относится к стрельбе стоя. Думаю, у него будет время поправить это. Что касается скорости, то отставание от лидеров он сокращает в каждой следующей гонке. Если ещё чуть подтянет стрельбу, то будет конкурентоспособен и поборется в ближайшее время за медали.

Александр не расстраивается, уверен в себе. Конечно, после сегодняшней гонки переживает. Был шанс побороться за медаль, но не получилось. Не будем его за это казнить. Думаю, он сделает в этой части положительный анализ и дальше будет только прогрессировать», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

Логинов: очень расстроен. Нужно было рисковать, но я оказался к этому не готов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020