«Не будем его казнить». Польховский оценил выступление Логинова в эстафете в Контиолахти
Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление Александра Логинова на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
«Логинов знает свои ошибки. Особенно это относится к стрельбе стоя. Думаю, у него будет время поправить это. Что касается скорости, то отставание от лидеров он сокращает в каждой следующей гонке. Если ещё чуть подтянет стрельбу, то будет конкурентоспособен и поборется в ближайшее время за медали.
Александр не расстраивается, уверен в себе. Конечно, после сегодняшней гонки переживает. Был шанс побороться за медаль, но не получилось. Не будем его за это казнить. Думаю, он сделает в этой части положительный анализ и дальше будет только прогрессировать», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
Логинов: очень расстроен. Нужно было рисковать, но я оказался к этому не готов
Рекомендуем вам
- 6 декабря 2020
-
16:56
-
16:44
-
16:37
-
16:32
-
16:27
-
16:23
-
16:02
-
15:34
-
15:06
-
14:40
-
14:20
-
13:19
-
12:45
-
12:15
-
11:57
-
11:20
-
10:57
-
09:53
-
00:36
-
00:09
- 5 декабря 2020
-
23:37
-
22:12
-
21:29
-
20:46
-
20:09
-
19:39
-
19:26
-
19:18
-
19:10
-
18:57
-
18:40
-
18:32
-
18:22
-
17:55
-
17:44
Партнерский контент
Рекомендуем вам