«Не будем его казнить». Польховский оценил выступление Логинова в эстафете в Контиолахти

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление Александра Логинова на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).



«Логинов знает свои ошибки. Особенно это относится к стрельбе стоя. Думаю, у него будет время поправить это. Что касается скорости, то отставание от лидеров он сокращает в каждой следующей гонке. Если ещё чуть подтянет стрельбу, то будет конкурентоспособен и поборется в ближайшее время за медали.



Александр не расстраивается, уверен в себе. Конечно, после сегодняшней гонки переживает. Был шанс побороться за медаль, но не получилось. Не будем его за это казнить. Думаю, он сделает в этой части положительный анализ и дальше будет только прогрессировать», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

Логинов: очень расстроен. Нужно было рисковать, но я оказался к этому не готов