Эберг сохранила лидерство в общем зачёте КМ по биатлону, Миронова — 15-я

Шведская биатлонистка Ханна Эберг сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону после двух этапов в Контиолахти (Финляндия), в рамках которых были проведены четыре личные гонки. Эберг выиграла оба спринта, а в сегодняшней гонке преследования стала бронзовым призёром. На второе место в общем зачёте поднялась норвежка Марте Рёйселанд, третьей стала шведка Юханна Скоттхейм.
Лучшая из россиянок Светлана Миронова располагается на 15-й позиции. Ирина Казакевич – 23-я, Евгения Павлова – 33-я.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Ханна Эберг (Швеция) – 204.
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 168.
3. Юханна Скоттхейм (Швеция) – 152.
4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 151…
15. Светлана Миронова (Россия) – 81…
23. Ирина Казакевич (Россия) – 66…
33. Евгения Павлова (Россия) – 42.
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