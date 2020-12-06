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Биатлон, Кубок мира 2020-2021: мужская эстафета, женская гонка преследования, онлайн-трансляция 06 декабря 2020

Матвей Елисеев, сборная России по биатлону
Андрей Шитихин
Кубок мира по биатлону — 2020/2021. Мужская эстафета. Хватит провалов и позоров! LIVE
В воскресенье в Контиолахти состоятся мужская эстафета и женская гонка преследования. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию гонок.
Биатлон / Кубок мира 0
Расписание Кубка мира по биатлону 2020-2021
Кубок мира по биатлону 2020-2021. Общий зачёт. Мужчины. Женщины

Добрый день, дорогие друзья. В воскресенье, 6 декабря в Контиолахти в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 состоятся две гонки: мужская эстафета и женская гонка преследования. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию гонок и расскажет о самых интересных событиях, которые их окружают.

Разумеется, мы вместе ждём, когда же сборная России добудет свою первую медаль на Кубке мира. В женской эстафете накануне наша команда была четвёртой, однако сам по себе результат обманчив: борьбу за награды девушки не вели (по крайней мере по ходу четвёртого этапа). А где ещё пытаться забраться в тройку призёров, как не в мужской эстафете? Понятно, что легко не будет, поскольку соперники очень сильны, но биться нужно! Хватит уже провалов и позора для сборной России!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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