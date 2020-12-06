Шашилов объяснил, почему Воронина отстала на круг в пасьюте на этапе КМ в Контиолахти

Старший тренер женской сборной по биатлону Михаил Шашилов объяснил, по какой причине спортсменка национальной сборной Тамара Воронина отстала на круг в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
«Подобрал на трассе перед подъёмом штору на прицел, в которую вкручивается диоптр. Накануне маркировали винтовку, я не проконтролировал. С Тамарой ещё не говорил, может, упала где-то. Или открутилось.
Из-за этого девять промахов на трёх рубежах? Конечно. Стреляла без выпавшего диоптра, смотрела просто в дырку от него», — приводит слова Шашилова сайт «Матч ТВ».
Напомним, что Воронина была снята с гонки после третьего огневого рубежа, так как, пробежав девять штрафных кругов, отстала от лидера пасьюта больше чем на круг.
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