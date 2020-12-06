«Минут 15 бы перерыва». Михаил Шашилов — об интервью с биатлонистками после финиша

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов выразил мнение об общении биатлонисток с корреспондентами сразу после прохождения гонки.
Ранее стало известно, что Ульяна Кайшева отказалась давать интервью «Матч ТВ» после фразы об отсутствии целей на сезон, жёстко раскритикованной Дмитрием Губерниевым, а у Евгении Павловой после спринта произошёл конфликт с журналистом телеканала Дмитрием Заниным.
«Всем надо совершенствоваться. Все люди. Когда на снегу — спортсменки, а как к вам, журналистам, подошли, уже девочки. Было бы здорово этим не пользоваться. Территория их высказываний — дистанция, там надо делать громкие заявления. А когда чуть не доехала, немного не попала, выходит под диктофоны — и превращается в девочку со всеми вытекающими, сопли непонятные. Минут 15 бы перерыва — вот тогда бы они рассказали про себя, поговорили бы на любые темы. Спланируйте, будет супер. У прессы своя работа, понимаю, телебригада «Матча» делает её на отлично. Но у нас-то своя, и они не всегда совпадают на все сто. Хотелось бы в одну дуду направлять. Думаю, договоримся. Не такой уж я злой. Хотя бываю», — приводит слова Шашилова сайт «Матч ТВ».
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