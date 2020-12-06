Гербулов: понятие «потерял стрельбу» неприменимо к такому мастеру, как Логинов

Российский тренер по стрелковой подготовке Андрей Гербулов прокомментировал выступление Александра Логинова в эстафете на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
«Сразу скажу, что я не могу знать проблему конкретно Логинова – я не в команде. На мой взгляд, само понятие «потерял стрельбу» неприменимо к такому мастеру, как Логинов. Он всё умеет – у него стрельба не может просто взять и уйти.
Одной из причин может быть нехватка комплексной работы на лыжах в конкуренции (бег + стрельба).
Как понимаю, Александр много тренировался один – не сомневаюсь, что хорошо поработал. Но комплексную работу в жёстком режиме, в группе – чтобы были напряжение, стресс, соперники – он немного пропустил. Тяжело тренироваться одному, в начале сезона это может сказаться, особенно в контактных гонках. Со стартами всё наладится – тут тот же самый принцип, что с функциональной готовностью», — приводит слова Гербулова Sports.ru.
- 6 декабря 2020
-
23:14
-
22:49
-
22:35
-
22:24
-
21:11
-
20:46
-
18:19
-
18:17
-
17:55
-
17:50
-
17:36
-
16:56
-
16:44
-
16:37
-
16:32
-
16:27
-
16:23
-
16:02
-
15:34
-
15:06
-
14:40
-
14:20
-
13:19
-
12:45
-
12:15
-
11:57
-
11:20
-
10:57
-
09:53
-
00:36
-
00:09
- 5 декабря 2020
-
23:37
-
22:12
-
21:29
-
20:46