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Гербулов: понятие «потерял стрельбу» неприменимо к такому мастеру, как Логинов

Гербулов: понятие «потерял стрельбу» неприменимо к такому мастеру, как Логинов
Биатлон / Кубок мира 0

Российский тренер по стрелковой подготовке Андрей Гербулов прокомментировал выступление Александра Логинова в эстафете на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Сразу скажу, что я не могу знать проблему конкретно Логинова – я не в команде. На мой взгляд, само понятие «потерял стрельбу» неприменимо к такому мастеру, как Логинов. Он всё умеет – у него стрельба не может просто взять и уйти.

Одной из причин может быть нехватка комплексной работы на лыжах в конкуренции (бег + стрельба).

Как понимаю, Александр много тренировался один – не сомневаюсь, что хорошо поработал. Но комплексную работу в жёстком режиме, в группе – чтобы были напряжение, стресс, соперники – он немного пропустил. Тяжело тренироваться одному, в начале сезона это может сказаться, особенно в контактных гонках. Со стартами всё наладится – тут тот же самый принцип, что с функциональной готовностью», — приводит слова Гербулова Sports.ru.

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