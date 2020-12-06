Гербулов: понятие «потерял стрельбу» неприменимо к такому мастеру, как Логинов

Российский тренер по стрелковой подготовке Андрей Гербулов прокомментировал выступление Александра Логинова в эстафете на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).



«Сразу скажу, что я не могу знать проблему конкретно Логинова – я не в команде. На мой взгляд, само понятие «потерял стрельбу» неприменимо к такому мастеру, как Логинов. Он всё умеет – у него стрельба не может просто взять и уйти.



Одной из причин может быть нехватка комплексной работы на лыжах в конкуренции (бег + стрельба).



Как понимаю, Александр много тренировался один – не сомневаюсь, что хорошо поработал. Но комплексную работу в жёстком режиме, в группе – чтобы были напряжение, стресс, соперники – он немного пропустил. Тяжело тренироваться одному, в начале сезона это может сказаться, особенно в контактных гонках. Со стартами всё наладится – тут тот же самый принцип, что с функциональной готовностью», — приводит слова Гербулова Sports.ru.

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