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Халили, К. Резцова и Шевченко стали мастерами спорта международного класса

Халили, К. Резцова и Шевченко стали мастерами спорта международного класса
Биатлон / Кубок мира 0

Российским биатлонистам Кариму Халили, Анастасии Шевченко и Кристине Резцовой присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса». Приказ подписан министром спорта Олегом Матыциным.

22-летний Халили — призёр молодёжных чемпионатов мира и Европы по биатлону, а также взрослого чемпионата Европы по биатлону. Карим вызван в сборную России для участия в третьем и четвёртом этапах Кубка мира, которые пройдут в Хохфильцене (Австрия).

21-летняя Шевченко является двукратной чемпионкой мира среди юниоров 2020 года.

24-летняя Резцова – двукратная серебряная чемпионка Европы 2020 года в смешанной эстафете и гонке преследования. Также в 2015 и 2017 годах она становилась призёром чемпионатов мира в эстафетах среди юниоров.

В российском биатлоне вырос большой талант! Халили готов усилить сборную уже сейчас
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