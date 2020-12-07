Халили, К. Резцова и Шевченко стали мастерами спорта международного класса
Российским биатлонистам Кариму Халили, Анастасии Шевченко и Кристине Резцовой присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса». Приказ подписан министром спорта Олегом Матыциным.
22-летний Халили — призёр молодёжных чемпионатов мира и Европы по биатлону, а также взрослого чемпионата Европы по биатлону. Карим вызван в сборную России для участия в третьем и четвёртом этапах Кубка мира, которые пройдут в Хохфильцене (Австрия).
21-летняя Шевченко является двукратной чемпионкой мира среди юниоров 2020 года.
24-летняя Резцова – двукратная серебряная чемпионка Европы 2020 года в смешанной эстафете и гонке преследования. Также в 2015 и 2017 годах она становилась призёром чемпионатов мира в эстафетах среди юниоров.
В российском биатлоне вырос большой талант! Халили готов усилить сборную уже сейчас
Российские юниоры отлично выступили на мировом первенстве в Швейцарии. А Халили надо брать на взрослый чемпионат мира в Антхольце!
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