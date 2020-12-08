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Дмитрий Губерниев: Анфиса Резцова частенько плывёт, хоть и не пловчиха

Дмитрий Губерниев: Анфиса Резцова частенько плывёт, хоть и не пловчиха
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на скандальные высказывания Анфисы Резцовой о допинге. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в интервью сказала, что в ходе карьеры применяла допинг и отрекаться от этого не собирается.

«Анфиса Резцова частенько плывёт, хоть и не пловчиха», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Резцова также является трёхкратной чемпионкой мира по лыжным гонкам, двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону. Она долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире — олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. В 2018 году на Играх в Пхёнчхане это достижение повторила чешская спортсменка Эстер Ледецка.

Анфиса Резцова: не отрекаюсь от допинга. Я это делала
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