Майгуров прокомментировал скандальные слова Павловой, которой «некомфортно» в сборной

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал скандальное высказывание Евгении Павловой, которая в ходе этапа Кубка мира в Контиолахти заявила, что ей некомфортно в сборной.
«Это эмоциональный всплеск. Разговор был сразу после гонки. Потом она дала ещё одно интервью, в котором сказала, что не совсем правильно высказала своё мнение на фоне эмоций. Я с пониманием отношусь к этому.
Не в обиду журналистам — но видно же, в каком состоянии спортсмен. В определённый момент интервью можно было закончить или поговорить на другую тему. Но как есть, так есть, давать интервью — это тоже определённое искусство. Мы над этим работаем, даём рекомендации. В произошедшем трагедии не вижу. Евгения показала хороший результат в гонке преследования, что говорит о её функциональном и стрелковом состоянии», — цитирует Майгурова «РБК-Спорт».
Напомним, сразу после спринта на втором этапе в Контиолахти Павлова дала скандальное интервью, где призналась, что некомфортно чувствует себя в команде. После эстафеты на фоне конфликта с журналистом Дмитрием Заниным она отказалась давать интервью телеканалу «Матч ТВ» в прямом эфире. За это Дмитрий Губерниев сравнил её с героиней древнегреческой пьесы Аристофана Лисистратой, которая призывает женщин отказывать мужьям в исполнении супружеского долга, стремясь остановить нескончаемые войны.
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