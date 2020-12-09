Анфиса Резцова выступила с заявлением, в котором прояснила свои слова о допинге

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова выступила с заявлением, в котором прояснила свои слова о применении допинга в команде в период выступлений. Ранее в интервью она сказала: «Не отрекаюсь от допинга, я это делала», после чего открестилась от своих слов.

«Я говорила от чистого сердца, не хотела никого обидеть или кому-то навредить. Но я Анфиса Резцова – честная, прямая, открытая. Чего уж – импульсивная, резкая, без тормозов. Я и на трассе такой была – может, поэтому и выигрывала часто?! Да, это черта моего характера – могу сказать лишнее, не всегда сумею подобрать слова. Со мной такое уже было – и неоднократно, в том числе когда давала интервью.

Переливание крови действительно было, говорю только за себя. Случай с Сергеем Тарасовым на Олимпиаде – известный, он сам об этом рассказывал, и не раз.

В общем, я хотела бы от всего сердца извиниться перед теми, кого, возможно, обидела или неприятно задела. Все увидели слово «допинг» и подумали: о-о-о, Анфиса выигрывала на препаратах, а ещё вся сборная на них сидела. Нет, таких препаратов, на каких ловят сейчас, раньше не было.

Я и сказала: не знаю, что нам кололи. Какие-то добавки, витамины. Я выигрывала не на них – пахала как лось. На эмоциях я сказала, что не давала интервью – сказала так сгоряча, потому что переживала. Давала, не буду отрицать», — цитирует Резцову Sports.ru.

Резцова долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире — олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. В 2018 году на Играх в Пхёнчхане это достижение повторила чешская спортсменка Эстер Ледецка.