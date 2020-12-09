Анфиса Резцова выступила с заявлением, в котором прояснила свои слова о допинге

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова выступила с заявлением, в котором прояснила свои слова о применении допинга в команде в период выступлений. Ранее в интервью она сказала: «Не отрекаюсь от допинга, я это делала», после чего открестилась от своих слов.
«Я говорила от чистого сердца, не хотела никого обидеть или кому-то навредить. Но я Анфиса Резцова – честная, прямая, открытая. Чего уж – импульсивная, резкая, без тормозов. Я и на трассе такой была – может, поэтому и выигрывала часто?! Да, это черта моего характера – могу сказать лишнее, не всегда сумею подобрать слова. Со мной такое уже было – и неоднократно, в том числе когда давала интервью.
Переливание крови действительно было, говорю только за себя. Случай с Сергеем Тарасовым на Олимпиаде – известный, он сам об этом рассказывал, и не раз.
В общем, я хотела бы от всего сердца извиниться перед теми, кого, возможно, обидела или неприятно задела. Все увидели слово «допинг» и подумали: о-о-о, Анфиса выигрывала на препаратах, а ещё вся сборная на них сидела. Нет, таких препаратов, на каких ловят сейчас, раньше не было.
Я и сказала: не знаю, что нам кололи. Какие-то добавки, витамины. Я выигрывала не на них – пахала как лось. На эмоциях я сказала, что не давала интервью – сказала так сгоряча, потому что переживала. Давала, не буду отрицать», — цитирует Резцову Sports.ru.
Резцова долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире — олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. В 2018 году на Играх в Пхёнчхане это достижение повторила чешская спортсменка Эстер Ледецка.
- 9 декабря 2020
-
16:06
-
15:19
-
14:17
-
12:51
-
11:56
-
11:55
-
09:21
-
08:36
- 8 декабря 2020
-
18:38
-
18:22
-
18:03
-
18:02
-
17:45
-
17:38
-
16:34
-
14:43
-
14:21
-
14:12
-
13:57
-
13:51
-
13:41
-
11:35
-
11:19
-
11:03
-
10:19
-
09:20
- 7 декабря 2020
-
21:06
-
20:25
-
18:25
-
17:33
-
16:23
-
13:10
-
11:34
-
11:15
-
10:46