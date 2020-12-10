Расписание 3-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Хохфильцене

С 11 по 13 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт третий этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований
11 декабря
13:30 мск — спринт, женщины.
16:20 — спринт, мужчины.
12 декабря
13:45 — эстафета, женщины.
16:45 — гонка преследования, мужчины.
13 декабря
13:45 — гонка преследования, женщины.
16:00 — эстафета, мужчины.
На этапе в Хохфильцене к сборной России присоединятся Евгений Гараничев и Карим Халили. Гараничев не выступал на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) из-за того, что контактировал и проживал в одном номере с Антоном Бабиковым, тест которого на COVID-19 оказался положительным. Халили пробился в состав сборной благодаря удачному выступлению на этапах Кубка России.
В женскую команду вернулась Татьяна Акимова, но она на третьем этапе стартовать не будет.
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