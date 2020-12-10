Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Календарь третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Хохфильцене

Расписание 3-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

С 11 по 13 декабря в Хохфильцене (Австрия) пройдёт третий этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований
11 декабря
13:30 мск — спринт, женщины.
16:20 — спринт, мужчины.

12 декабря
13:45 — эстафета, женщины.
16:45 — гонка преследования, мужчины.

13 декабря
13:45 — гонка преследования, женщины.
16:00 — эстафета, мужчины.

На этапе в Хохфильцене к сборной России присоединятся Евгений Гараничев и Карим Халили. Гараничев не выступал на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) из-за того, что контактировал и проживал в одном номере с Антоном Бабиковым, тест которого на COVID-19 оказался положительным. Халили пробился в состав сборной благодаря удачному выступлению на этапах Кубка России.

В женскую команду вернулась Татьяна Акимова, но она на третьем этапе стартовать не будет.

Никакой результат сборной России. Как старт биатлонного сезона расставил всё по местам
Россияне успели провести худшую гонку, пожаловаться на трассу, прямым текстом сказать, что не ставят себе целей. А позитив вообще есть?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020