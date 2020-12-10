Виктория Сливко: после коронавируса я вообще не могу бежать

Чемпионка Европы российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о своём состоянии после перенесённого коронавируса.

«Это заключительная моя тренировка, когда я себя хорошо чувствовала. Дальше случилось то, что случится с каждым из нас рано или поздно. COVID-19. После этого вируса я до сих пор не могу прийти в себя, я не могу бежать вообще. Я еду с тренировочной скоростью.

Спасибо моей стрельбе, что меня не приходится искать на коленях в протоколе. Сейчас у меня всё хорошо, но пока я не в тех кондициях, чтобы вас порадовать, мои любимые друзья, болельщики. Я не сдамся в любом случае, и мы с вами ещё порадуемся моим победам", — написала Сливко в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко.

В 2020 году Виктория завоевала серебро на чемпионате Европы в Минске в смешанной эстафете.