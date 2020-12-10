Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Международный союз биатлонистов сообщил о результатах тестирования спортсменов на Сovid-19

Международный союз биатлонистов сообщил о результатах тестирования спортсменов на Сovid-19
Биатлон / Кубок мира 0

Международный союз биатлонистов (IBU) на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил сведения о результатах тестирования спортсменов на коронавирус, которое они провели в преддверии третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«IBU провёл первый этап испытаний на Sars-Cov-2 в Хохфильцене. Результаты 700 тестов, включая спортсменов и всех официальных лиц, были отрицательными», — говорится в сообщении.

Напомним, третий этап Кубка мира по биатлону пройдёт с 11 по 13 декабря в Хохфильцене.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований
11 декабря
13:30 мск — спринт, женщины.
16:20 — спринт, мужчины.

12 декабря
13:45 — эстафета, женщины.
16:45 — гонка преследования, мужчины.

13 декабря
13:45 — гонка преследования, женщины.
16:00 — эстафета, мужчины.

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в мужском спринте в Хохфильцене
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020