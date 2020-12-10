Международный союз биатлонистов сообщил о результатах тестирования спортсменов на Сovid-19

Международный союз биатлонистов (IBU) на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил сведения о результатах тестирования спортсменов на коронавирус, которое они провели в преддверии третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).



«IBU провёл первый этап испытаний на Sars-Cov-2 в Хохфильцене. Результаты 700 тестов, включая спортсменов и всех официальных лиц, были отрицательными», — говорится в сообщении.



Напомним, третий этап Кубка мира по биатлону пройдёт с 11 по 13 декабря в Хохфильцене.



Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Расписание соревнований

11 декабря

13:30 мск — спринт, женщины.

16:20 — спринт, мужчины.



12 декабря

13:45 — эстафета, женщины.

16:45 — гонка преследования, мужчины.



13 декабря

13:45 — гонка преследования, женщины.

16:00 — эстафета, мужчины.

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов в мужском спринте в Хохфильцене