Международный союз биатлонистов сообщил о результатах тестирования спортсменов на Сovid-19

Международный союз биатлонистов (IBU) на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил сведения о результатах тестирования спортсменов на коронавирус, которое они провели в преддверии третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«IBU провёл первый этап испытаний на Sars-Cov-2 в Хохфильцене. Результаты 700 тестов, включая спортсменов и всех официальных лиц, были отрицательными», — говорится в сообщении.
Напомним, третий этап Кубка мира по биатлону пройдёт с 11 по 13 декабря в Хохфильцене.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований
11 декабря
13:30 мск — спринт, женщины.
16:20 — спринт, мужчины.
12 декабря
13:45 — эстафета, женщины.
16:45 — гонка преследования, мужчины.
13 декабря
13:45 — гонка преследования, женщины.
16:00 — эстафета, мужчины.
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