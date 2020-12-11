Сучилов после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка России назвал главную задачу

Российский биатлонист Семён Сучилов прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России по биатлону в Увате.



«Когда приехал в Уват, чувствовал себя тяжело. Да и сейчас тоже… Посмотрел на финише на пульс – какой-то низкий. Пока не понимаю своё самочувствие.



Из-за чего промахнулся на первом рубеже? Винтовку как следует не прижал, пошатывало в руках. Потом уже поджал её и лучше контролировал выстрелы на следующих рубежах.



Понравилась ли трасса? Она тяжёлая. Здесь есть участки, на которых можно отыгрывать, жертвуя скоростью на других отрезках.



Главная задача на данный момент? Хочу понять своё состояние, что происходит со мной в плане скорости на дистанции и вообще», — приводит слова Сучилова «Тюменская арена».

Семён Сучилов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Увате