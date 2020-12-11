Васильев: надо менять тренировочный процесс — очевидно, что ничего нового не происходит

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление женской сборной России в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая с 18-м временем.
«Кайшева могла что-то показать, но не справилась. Надо менять тренировочный процесс. Совершенно очевидно, что ничего нового не происходит. Может, тренируются они и по-другому, но результат это не подтверждает. Надо посмотреть лучшие соревновательные периоды нашей сборной, может, взять за основу. Конечно, в середине сезона невозможно это сделать.
Будем надеяться, что это только начало сезона и наши спортсмены разбегутся. А потом все ещё счастливы будут: «Какие у нас быстрые девочки». Алимбекова же показала, что можно обыгрывать всех «больных». Понятно же, что самые сильные спортсмены — «больные», у здоровых шансов нет", — заявил Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 11 декабря 2020
-
15:46
-
15:43
-
15:38
-
15:37
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:29
-
15:21
-
15:16
-
15:11
-
15:08
-
14:54
-
14:44
-
14:43
-
14:30
-
13:29
-
12:56
-
12:39
-
12:00
-
11:21
-
10:58
-
10:42
-
09:35
-
09:30
-
00:55
- 10 декабря 2020
-
23:49
-
22:53
-
20:42
-
20:27
-
19:32
-
18:56
-
18:38
-
18:24
-
17:54