Васильев: надо менять тренировочный процесс — очевидно, что ничего нового не происходит

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление женской сборной России в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая с 18-м временем.



«Кайшева могла что-то показать, но не справилась. Надо менять тренировочный процесс. Совершенно очевидно, что ничего нового не происходит. Может, тренируются они и по-другому, но результат это не подтверждает. Надо посмотреть лучшие соревновательные периоды нашей сборной, может, взять за основу. Конечно, в середине сезона невозможно это сделать.



Будем надеяться, что это только начало сезона и наши спортсмены разбегутся. А потом все ещё счастливы будут: «Какие у нас быстрые девочки». Алимбекова же показала, что можно обыгрывать всех «больных». Понятно же, что самые сильные спортсмены — «больные», у здоровых шансов нет", — заявил Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Белоруска Алимбекова сенсационно выиграла спринт на этапе в Хохфильцене, Кайшева — 18-я