Чепиков: грустно наблюдать за тем, что происходит в сборной

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал выступление женской сборной России на Кубке мира. Сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене прошла спринтерская гонка — лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая с 18-м временем.

«Я бы очень хотел, чтобы команда выступала на высоком уровне. Но, к сожалению, пока не получается. Пандемия осложняет сезон: кто-то уехал домой, тренера женской сборной закрыли на карантин — всё это добавляет нервозности ситуации. Грустно за этим наблюдать.



Некоторые девочки впервые выступают на Кубках мира. Они ещё недостаточно обстрелянные. Давайте поддерживать наших спортсменов. Будем надеяться на хорошее выступление в следующих гонках», — сообщил Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.