Сборная России по биатлону установила антирекорд по количеству гонок подряд без медалей

Сборная России по биатлону установила антирекорд по количеству гонок в Кубке мира без медалей. Мужской спринт на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене стал уже 29-й гонкой подряд, в которой российские биатлонисты не поднялись на пьедестал почёта.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, замкнувший топ-20. 21-е время показал Эдуард Латыпов. Ранее сегодня состоялась женская спринтерская гонка. Там лучшая из россиянок Ульяна Кайшева финишировала с 18-м результатом.

Напомним, что женский спринт впервые в карьере выиграла белоруска Динара Алимбекова, второе и третье места заняли Тириль Экхофф (Норвегия) и Франциска Пройс (Германия). Лучшим у мужчин, также впервые в карьере, стал норвежец Йоханнес Дале.

Последнюю награду для России добыл Александр Логинов на чемпионате мира, завоевав бронзу в гонке преследования 16 февраля.