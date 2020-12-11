Сборная России по биатлону установила антирекорд по количеству гонок подряд без медалей

Сборная России по биатлону установила антирекорд по количеству гонок в Кубке мира без медалей. Мужской спринт на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене стал уже 29-й гонкой подряд, в которой российские биатлонисты не поднялись на пьедестал почёта.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, замкнувший топ-20. 21-е время показал Эдуард Латыпов. Ранее сегодня состоялась женская спринтерская гонка. Там лучшая из россиянок Ульяна Кайшева финишировала с 18-м результатом.
Напомним, что женский спринт впервые в карьере выиграла белоруска Динара Алимбекова, второе и третье места заняли Тириль Экхофф (Норвегия) и Франциска Пройс (Германия). Лучшим у мужчин, также впервые в карьере, стал норвежец Йоханнес Дале.
Последнюю награду для России добыл Александр Логинов на чемпионате мира, завоевав бронзу в гонке преследования 16 февраля.
- 11 декабря 2020
-
18:50
-
18:39
-
18:31
-
18:22
-
18:12
-
18:06
-
17:59
-
17:53
-
17:39
-
17:39
-
16:44
-
16:23
-
16:19
-
16:10
-
15:58
-
15:46
-
15:43
-
15:38
-
15:37
-
15:35
-
15:31
-
15:30
-
15:29
-
15:21
-
15:16
-
15:11
-
15:08
-
14:54
-
14:44
-
14:43
-
14:30
-
13:29
-
12:56
-
12:39
-
12:00