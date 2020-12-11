Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Сборная России по биатлону установила антирекорд по количеству гонок подряд без медалей

Сборная России по биатлону установила антирекорд по количеству гонок подряд без медалей
Биатлон / Кубок мира 0

Сборная России по биатлону установила антирекорд по количеству гонок в Кубке мира без медалей. Мужской спринт на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене стал уже 29-й гонкой подряд, в которой российские биатлонисты не поднялись на пьедестал почёта.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, замкнувший топ-20. 21-е время показал Эдуард Латыпов. Ранее сегодня состоялась женская спринтерская гонка. Там лучшая из россиянок Ульяна Кайшева финишировала с 18-м результатом.

Напомним, что женский спринт впервые в карьере выиграла белоруска Динара Алимбекова, второе и третье места заняли Тириль Экхофф (Норвегия) и Франциска Пройс (Германия). Лучшим у мужчин, также впервые в карьере, стал норвежец Йоханнес Дале.

Последнюю награду для России добыл Александр Логинов на чемпионате мира, завоевав бронзу в гонке преследования 16 февраля.

Худший день в истории российского биатлона. Наша сборная побила вечный антирекорд
Мужской спринт в Хохфильцене стал 29-й гонкой подряд без медалей для сборной России. Так низко наши биатлонисты ещё не падали.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020