Карим Халили: габаритный промах на «лёжке» лишил меня пасьюта

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Халили, для которого эта гонка стала первой на Кубке мира в сезоне-2020/2021, финишировал 71-м и не сумел отобраться в пасьют. Карим забежал на три штрафных круга.
«Честно говоря, не пробовал быстро начинать. Как-то само получилось. Я только сейчас это узнал, а на дистанции было шумно, так что не слышал проигрыш и место. Удивлён, что поначалу держался так близко к лидерам.
Конечно, нужно бежать быстрее. Думаю, ещё можно разогнаться. Сегодня было ощущение, что немного не разогнался. Вроде вчера постарался, проработался, но сегодня понял, что функционально немного ещё не хватает.
Надо уточнить у тренеров, куда были промахи. Наверное, габаритный промах на „лёжке“ лишил меня пасьюта», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
- 11 декабря 2020
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