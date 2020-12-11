Матвей Елисеев: когда сил мало, их не очень сложно раскладывать

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Допустив два промаха, Елисеев занял 32 место, отстав от лидера на 1 минуту 45,2 секунды.

«Была ли проблема с разложением сил? Когда сил мало, их не очень сложно раскладывать. Выходил на старт с тактикой работать на рубеже и сохранить силы на последний круг. Была ли тревога, что повторится история с Контиолахти? Конечно, была тревога, но трасса жёсткая, быстрая, поэтому такого большого западения не должно быть. Что касается 17 секунд отставания от лидера на заключительном круге, то думаю, что, когда прибежит другой лидер, будет побольше, но всё равно это многовато», — приводит слова Елисеева Матч ТВ.