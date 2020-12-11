Хованцев: Павлова может показать результат. Ей надо успокоиться, больше верить в себя

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев дал прогноз на дальнейшее выступление национальной команды на этапах Кубка мира.
«У нас больше шансов в индивидуалке у женщин, у мужчин, прежде всего, – эстафеты. Но нужно идеально стрелять. Полностью оценивать результаты команды, думаю, надо будет после Хохфильцена. Разница большая: кто откуда вышел на сезон. Французы разбегались, шведки ногами сегодня в спринте были не такие, как в Контиолахти. Новый тренерский штаб, а вопросы остаются те же.
Если помните, весной я говорил: уберите меня, оставьте тренеров – они знают спортсменов. Шашилов пришёл со своими подопечными, но сейчас получается так, что те, кто готовился отдельно – Павлова и Кайшева, они выглядит лучше. Евгению лихорадит со стрельбой, но она добавила ходом. Она – быстрый и хороший стрелок. Чемпионат Европы это показал. Она стреляла, как из Калашникова. Павлова может показать результат. Ей надо успокоиться, больше верить в себя», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».
- 11 декабря 2020
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