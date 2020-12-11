Анна Богалий рассказала, как сборной России прервать безмедальную серию на КМ по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий рассказала, как сборной России прервать безмедальную серию в гонках Кубка мира, которая составляет уже 29 стартов подряд.

«В данной ситуации всё зависит от ребят. Если мы начнем попадать, а ребята это могут, в команде нет тех, кто стреляет из рук вон плохо. Где-то есть корень зла и у каждого он свой. Этот корень зла нужно перебороть, победить разными способами. У каждого, я уверена, есть претензия к себе: кто-то не дотерпел, кто-то не дострелял. В Хохфильцене вообще сложный подход, высота 1000 метров плюс после спуска перед рубежом небольшой бугорок, на котором можно захлебнуться.

Тут нужно быть очень грамотным спортсменом, который подходит в своем темпе. В эстафете это будет очень показательно, как и в гонке преследования. В обеих дисциплинах не нужно поддаваться общей панике и хаосу, а выбирать свой подход. Традиционно эстафеты были «нашим» видом. Каждый спортсмен на своём этапе должен работать на команду и полноценно выкладываться. Эстафетная гонка – другая дисциплина. Там важна слаженность работы. У нас много раз в истории бывали эстафетные гонки «вопреки» – когда команда объединялась и допускала минимум промахов. Мы сами наступаем на свои же грабли. Рубеж – один из моментов, который в копилочку может добавить позитивных моментов на круге. Иными словами, нужно попадать, чтобы быть выше. Это самое простое, что мы не делаем. Пожелаю нашим спортсменам мудрости и ощущения самого себя. Ну и потерпеть, конечно, надо», — приводит слова Богалий «Спорт день за днём».