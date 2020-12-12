Куклина: встречаю день рождения со слезами на глазах

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила итоги выступления на 3-м этапе эстафеты в Хохфильцене. Россиянки заняли восьмое место.
«В этой гонке не было легче, чем до этого. Думаю, будет лучше с каждой гонкой. Форма постепенно приходит. Рука более-менее в порядке. Делаем всё необходимое.
На «лёжке» сама надергала наверх. Ещё не общалась с тренером по стрельбе. Бросилась вдогонку и сорвала два выстрела. Всегда есть над чем работать. Хорошо, что получается хоть что-то.
Мы на каждый старт выходим бороться. Не бывает такого, что проеду как получится. Выходим и боремся до последнего. Видимо, это то, что есть на данный момент. Моя единственная задача — показать, что способна. Могу достигать большего. Нужно набирать форму. Летом мы проделали громадную работу. Необходимо восстанавливаться между стартами. Может быть, организм перегружен.
Первый раз праздную день рождения без членов семьи и встречаю его со слезами на глазах", — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ». Ларисе сегодня исполнилось 30 лет.
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