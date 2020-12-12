Женская сборная России осталась на 5-м месте в Кубке наций. Лидирует команда Швеции

После восьмого места в эстафетной гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) женская сборная России по биатлону сохранила пятое место в Кубке наций.
Лидерство с огромным преимуществом продолжает удерживать шведская команда. Идущая второй сборная Франции уступает лидеру 154 очка. Третье место занимают норвежские биатлонистки.
На четвёртое место опустилась сборная Германии, ставшая в эстафете четвёртой.
В зачёт Кубка наций идут результаты спринтерских и индивидуальных гонок, а также эстафет. По результатам Кубка наций распределяются квоты на участие в соревнованиях на следующий сезон.
Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
1. Швеция – 2459.
2. Франция – 2305…
3. Германия – 2283.
4. Норвегия – 2214.
5. Россия – 2003.
6. Австрия – 1955.
7. Украина — 1935.
8. Италия — 1890.
9. Беларусь — 1884.
- 12 декабря 2020
-
16:02
-
15:54
-
15:43
-
15:27
-
15:23
-
15:18
-
15:15
-
14:55
-
14:45
-
14:14
-
12:58
-
12:31
-
11:50
-
10:59
-
10:29
- 11 декабря 2020
-
22:55
-
22:50
-
22:19
-
22:07
-
21:33
-
19:31
-
19:09
-
18:50
-
18:39
-
18:31
-
18:22
-
18:12
-
18:06
-
17:59
-
17:53
-
17:39
-
17:39
-
16:44
-
16:23
-
16:19