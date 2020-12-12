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Женская сборная России осталась на 5-м месте в Кубке наций. Лидирует команда Швеции

Женская сборная России осталась на 5-м месте в Кубке наций. Лидирует команда Швеции
Биатлон / Кубок мира 0

После восьмого места в эстафетной гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) женская сборная России по биатлону сохранила пятое место в Кубке наций.

Лидерство с огромным преимуществом продолжает удерживать шведская команда. Идущая второй сборная Франции уступает лидеру 154 очка. Третье место занимают норвежские биатлонистки.

На четвёртое место опустилась сборная Германии, ставшая в эстафете четвёртой.

В зачёт Кубка наций идут результаты спринтерских и индивидуальных гонок, а также эстафет. По результатам Кубка наций распределяются квоты на участие в соревнованиях на следующий сезон.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция – 2459.
2. Франция – 2305…
3. Германия – 2283.
4. Норвегия – 2214.
5. Россия – 2003.
6. Австрия – 1955.
7. Украина — 1935.
8. Италия — 1890.
9. Беларусь — 1884.

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на третьем этапе КМ, Россия — восьмая
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