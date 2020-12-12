Михаил Шашилов — о провале в эстафете: всё не получилось почему-то

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвёл итоги выступления женской сборной России в эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Всё не получилось почему-то. Будем разбираться. Плохо работаем, значит. Лучше бросайте камни в мою сторону. Казакевич вроде шла ровненько, но не знаю, захлестнула гонка, она ещё молодая. Куклина на подъёме, она будет расти. Ульяна Кайшева молодец. Почему так всё получается? Работать надо больше, лучше, учиться. Значит, плохо работаем. Девчонки молодцы. Будем работать», — приводит слова Шашилова сайт Матч ТВ.

Россияне продлили антирекордную серию гонок без медалей, став восьмыми. Победу в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене одержала сборная Норвегии.