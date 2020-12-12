Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Михаил Шашилов — о провале в эстафете: всё не получилось почему-то

Михаил Шашилов — о провале в эстафете: всё не получилось почему-то
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов подвёл итоги выступления женской сборной России в эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Всё не получилось почему-то. Будем разбираться. Плохо работаем, значит. Лучше бросайте камни в мою сторону. Казакевич вроде шла ровненько, но не знаю, захлестнула гонка, она ещё молодая. Куклина на подъёме, она будет расти. Ульяна Кайшева молодец. Почему так всё получается? Работать надо больше, лучше, учиться. Значит, плохо работаем. Девчонки молодцы. Будем работать», — приводит слова Шашилова сайт Матч ТВ.

Россияне продлили антирекордную серию гонок без медалей, став восьмыми. Победу в женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене одержала сборная Норвегии.

Российская биатлонистка заплакала после эстафеты. Провал сильно расстроил Куклину
Не слишком радовался и комментатор Губерниев, которому пришлось жевать свою перчатку в прямом эфире.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020