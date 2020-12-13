Опубликовано видео со съёмок Коукаловой для Playboy

11 декабря стало известно, что двукратная чемпионка мира по биатлону чешка Габриэла Коукалова приняла участие в фотосессии для журнала Playboy. Теперь же появился и бэкстейдж со съёмок биатлонистки.

Посмотреть видео можно на странице Showtime в «Инстаграме».



Ранее Габриэла прокомментировала решение сняться для PlayBoy. «Я женщина, и мне нравится быть красивой. Люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой», — сказала биатлонистка.



31-летняя Коукалова — двукратный серебряный призёр, бронзовый призёр в эстафете Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка мира в смешанной эстафете (2015) и в спринте (2017). Обладательница Кубка мира сезона-2015/2016. О завершении профессиональных выступлений Габриэла объявила в мае 2019 года.