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Опубликовано видео со съёмок Коукаловой для Playboy

Опубликовано видео со съёмок Коукаловой для Playboy
Биатлон 0

11 декабря стало известно, что двукратная чемпионка мира по биатлону чешка Габриэла Коукалова приняла участие в фотосессии для журнала Playboy. Теперь же появился и бэкстейдж со съёмок биатлонистки.

Посмотреть видео можно на странице Showtime в «Инстаграме».

Ранее Габриэла прокомментировала решение сняться для PlayBoy. «Я женщина, и мне нравится быть красивой. Люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой», — сказала биатлонистка.

31-летняя Коукалова — двукратный серебряный призёр, бронзовый призёр в эстафете Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка мира в смешанной эстафете (2015) и в спринте (2017). Обладательница Кубка мира сезона-2015/2016. О завершении профессиональных выступлений Габриэла объявила в мае 2019 года.

Габриэла Коукалова снялась для Playboy. Фото
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