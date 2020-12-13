Лариса Куклина: на следующем этапе всё должно быть лучше

Российская биатлонистка Лариса Куклина после окончании женской гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) прокомментировала выступление.



«Как себя чувствую? С каждым днём лучше. Это ощущается и по мышцам, и по движениям. Думаю, на следующем этапе всё должно быть лучше.



После Контиолахти немного, может, психологически надломилась. Самое главное, сейчас понять свои ошибки, понять, что могу показывать лучший результат.



Беспокоит ли что-то? Если честно, у меня сейчас всё затейпировано. Всё плечо и рука. Не чувствую, что меня что-то беспокоит.



Как настраивалась? Расплакалась вчера из-за эмоционального состояния. Не показала результат, на который способна, ради которого тренировалась всё лето. Пока не получается всё это реализовать», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Алимбекова стала второй в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене, Казакевич — 14-я