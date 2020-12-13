Рёйселанд возглавила общий зачёт Кубка мира, Алимбекова удержала второе место

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд возглавила общий зачёт Кубка мира по биатлону.

Сегодня, 13 декабря, норвежка выиграла гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Победительница спринта и серебряный призёр гонки преследования белоруска Динара Алимбекова остаётся второй. Возглавлявшая общий зачёт шведка Ханна Эберг опустилась на третье место. Лучшей из россиянок остаётся Ирина Казакевич.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт

Женщины.



1. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 271.

2. Динара Алимбекова (Беларусь) – 265.

3. Ханна Эберг (Швеция) – 259.

4. Эльвира Эберг (Швеция) — 208.

5. Доротея Вирер (Италия) — 185...

17. Ирина Казакевич — 111...

26. Светлана Миронова — 81…

29. Ульяна Кайшева — 78 (все — Россия).