Мужская сборная России по биатлону сохранила пятое место в Кубке наций

Мужская сборная России сохранила за собой пятое место в Кубке наций после третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).

Лидирует по-прежнему сборная Норвегии. На второе место поднялись шведские биатлонисты, одержавшие победу в эстафетной гонке. Третью позицию занимают немцы, четвёртую – французы.

Напомним, что в зачёт Кубка наций идут результаты спринтерских и индивидуальных гонок, а также эстафет. По итогам Кубка наций определяется, сколько биатлонистов данной команды будут выходить на старт одной личной гонки в следующем сезоне.

Биатлон. Кубок мира. Кубок наций

Мужчины. После 6 гонок

1. Норвегия – 2571.

2. Швеция – 2320.

3. Германия – 2297.

4. Франция – 2164.

5. Россия – 2050.

6. Австрия – 1931.