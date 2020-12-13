Польховский оценил выступление россиян в мужской эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал выступление российских биатлонистов в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия).



Напомним, российская команда пришла к финишу четвёртой, отстав от победителей, национальной команды Швеции, на 1.13,5 минуты. В состав сборной России вошли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Именно эти четыре биатлониста заняли первые четыре места из российских спортсменов в гонке преследования.

«Мы все видели, борьба была интересной. Команда боролась. Ничего не предвещало такого разрыва. Был большой шанс. Но что случилось с Александром, не знаю. Что понравилось – команда подошла к Александру и похлопала его по плечу. Каждый поддержал Логинова, и я в том числе», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».