Польховский оценил выступление россиян в мужской эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал выступление российских биатлонистов в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия).
Напомним, российская команда пришла к финишу четвёртой, отстав от победителей, национальной команды Швеции, на 1.13,5 минуты. В состав сборной России вошли Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Именно эти четыре биатлониста заняли первые четыре места из российских спортсменов в гонке преследования.
«Мы все видели, борьба была интересной. Команда боролась. Ничего не предвещало такого разрыва. Был большой шанс. Но что случилось с Александром, не знаю. Что понравилось – команда подошла к Александру и похлопала его по плечу. Каждый поддержал Логинова, и я в том числе», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
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