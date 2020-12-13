Васильев: Логинов хотел рискнуть, пошёл ва-банк, но не повезло

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление мужской сборной России по биатлону в эстафетной гонке на третьем этапе Кубка мира.

До «стойки» на четвёртом этапе россияне претендовали на медали, но Александр Логинов не справился со стрельбой, зашёл на штрафной круг и оставил команду за пределами пьедестала.

«Обидно, но была интрига. Наши боролись за то, чтобы не только залезть в тройку, а могли вообще быстро отстреляться и побороться с Самуэльссоном. Саша не в той форме, а значит и стреляет не так. Нет ничего страшного, не нужно строить какую-то трагедию из этого. Логинов ещё хотел рискнуть, это было видно, пошёл ва-банк, но не повезло. Всё было на тоненького.

Ход нашей сборной оставляет желать лучшего, но все ещё далеки от идеала. По сравнению с первым этапом, где была катастрофа — всё не так плохо. Ребята могут бороться, но нужно подтянуть стрелковый компонент», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.