Польховский рассказал, что необходимо сборной России перед следующим этапом Кубка мира

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление российских биатлонистов в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия), и рассказал, что нужно национальной команде перед следующим этапом Кубка мира.



«Справляемся с психологической подготовкой. Но биатлон и интересен свой непредсказуемостью. Мне понравилось, как подошли ребята. Саше было очень тяжело. Он опытный спортсмен. Но осечки бывают.

Буду ли я что-то предъявлять команде? Нет, не буду. Все боролись. У каждого есть резервы. Завтра-послезавтра ещё обсудим всё эти моменты. Но то, что команда у нас есть, это совершенно точно.

Насколько важно индивидуальное общение? Сегодня обсуждения по горячим следам не будет. Все планы будем решать завтра. Всё обсудим. Самое главное, восстановиться перед следующим этапом Кубком мира.

У нас есть единство. Ребята поддерживают девчонок, девчонки – ребят. Болеют друг за друга. С этим проблем нет. Команда мотивирована», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».