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Латыпов — об эстафете на этапе КМ: всё нормально, не понял, отчего произошёл второй промах

Латыпов — об эстафете на этапе КМ: всё нормально, не понял, отчего произошёл второй промах
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия).

«Не перебрал ли немного на втором круге? Если так рассуждать, может, слегка, но здесь идёт борьба. Это эстафета. Я увидел соперников. В принципе не кидался, приближался к ним по чуть-чуть, чтобы было комфортнее стрелять на «стойке».

На финише смог выложиться. Но дальше добавить всё-таки не получилось. Скольжение заметно ухудшилось, потому что идёт снег. На третьем кругу я просто уже не доезжал.

Есть ли претензии к себе? Всё нормально, но единственное, не понял, отчего произошёл второй промах», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

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