Польховский оценил выступления Елисеева, Гараничева и Латыпова в эстафете на этапе КМ

Главный тренер сборной России Валерий Польховский поделился мнением о выступлении российских биатлонистов в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Напомним, в составе сборной России выступали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Именно эти четыре биатлониста заняли первые четыре места из российских спортсменов в гонке преследования.



«Елисеев? Позитивный сдвиг есть. Но нужно усилить работу на финишном круге.



Гараничев? Не очень чистили ковры, и у него, он сказал, поехала нога. Но справился Евгений достойно.



Эдуард Латыпов? Про Латыпова отдельный разговор. У меня к нему много замечаний. Он молодой парень, эстафетчик неопытный. 26 лет уже. Но сегодня ему не хватает выдержки», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

Швеция выиграла мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Россия — 4-я