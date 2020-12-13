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Польховский оценил выступления Елисеева, Гараничева и Латыпова в эстафете на этапе КМ

Польховский оценил выступления Елисеева, Гараничева и Латыпова в эстафете на этапе КМ
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России Валерий Польховский поделился мнением о выступлении российских биатлонистов в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Напомним, в составе сборной России выступали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Именно эти четыре биатлониста заняли первые четыре места из российских спортсменов в гонке преследования.

«Елисеев? Позитивный сдвиг есть. Но нужно усилить работу на финишном круге.

Гараничев? Не очень чистили ковры, и у него, он сказал, поехала нога. Но справился Евгений достойно.

Эдуард Латыпов? Про Латыпова отдельный разговор. У меня к нему много замечаний. Он молодой парень, эстафетчик неопытный. 26 лет уже. Но сегодня ему не хватает выдержки», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».

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