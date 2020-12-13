Польховский оценил выступления Елисеева, Гараничева и Латыпова в эстафете на этапе КМ

Главный тренер сборной России Валерий Польховский поделился мнением о выступлении российских биатлонистов в мужской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Хохфильцене (Австрия). Напомним, в составе сборной России выступали Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Именно эти четыре биатлониста заняли первые четыре места из российских спортсменов в гонке преследования.
«Елисеев? Позитивный сдвиг есть. Но нужно усилить работу на финишном круге.
Гараничев? Не очень чистили ковры, и у него, он сказал, поехала нога. Но справился Евгений достойно.
Эдуард Латыпов? Про Латыпова отдельный разговор. У меня к нему много замечаний. Он молодой парень, эстафетчик неопытный. 26 лет уже. Но сегодня ему не хватает выдержки», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
- 13 декабря 2020
-
18:51
-
18:39
-
18:37
-
18:29
-
18:15
-
17:54
-
17:43
-
17:41
-
17:19
-
16:47
-
15:34
-
15:20
-
15:18
-
15:01
-
14:58
-
14:48
-
14:44
-
14:36
-
14:34
-
14:16
-
14:16
-
12:55
-
12:15
-
11:49
-
11:22
- 12 декабря 2020
-
23:53
-
22:28
-
22:06
-
20:39
-
20:18
-
20:02
-
19:10
-
19:02
-
18:55
-
18:39