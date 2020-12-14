Шипулин — о правильном отношении к неудачам: надо перелистывать страницу и идти дальше

Российский биатлонист Антон Шипулин, комментируя итоги мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Австрии, объяснил, почему спортсмены национальной сборной замыкаются в себе после неудач.
В эстафете российская команда до последнего огневого рубежа претендовала на медали, но в решающий момент Александр Логинов неудачно отстрелял и забежал на штрафной круг, оставив команду за пределами пьедестала почёта.
«К сожалению, сколько бы мы этого ни хотели, но у нас немного другой менталитет. И больше давления со стороны болельщиков, больше ожидания, поэтому многие ребята просто пытаются уйти в себя. И я такой же был. И помню, когда были плохие гонки, расстраивался, никому не хотел давать интервью, ни с кем не общался. Просто хотелось домой и поковыряться в себе. Это, конечно, плохо и тяжело, потому что надо перелистывать страницу и идти дальше. А помочь расслабиться ребятам должен лидер команды или тренерский штаб. Действительно, если негатив копить в себе, то не будет хорошего результата», — приводит слова Шипулина «Комсомольская правда».
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