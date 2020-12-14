Александр Привалов объяснил, почему в российском биатлоне «нет талантливых спортсменов»

Заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов рассказал, почему, по его мнению, среди нынешних российских биатлонистов нет талантливых спортсменов. По его мнению, в стране неверно выстроена система подготовки.

«Подготовка резерва и молодёжи идёт форсированным образом. Ещё в 70-е годы наши специалисты по обмену опытом ездили в Скандинавию, из их отчётов я уяснил главное: до полового созревания спортсменам нельзя давать никакой интенсивной нагрузки.

В этом году я получил норвежское пособие, в котором чётко говорится об этом же. У нас же спортсмены начинают соревноваться с 10 лет, причём главная проблема заключается в том, что от их результатов зависит зарплата тренеров. Как это можно было допустить?

Прибавку тренер должен получать в зависимости от того, как его спортсмен будет расти до сборной команды. Вот тогда будет стимул. Существующая система привела к тому, что у нас сейчас просто нет талантливых спортсменов», — цитирует Привалова ТАСС.

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