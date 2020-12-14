Павел Ростовцев прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев оценил выступление мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Российские спортсмены заняли четвёртое место, уступив Швеции, Норвегии и Германии.

«Нормально сегодня наши выступали, боролись до последнего в эстафете за призовое место. С учетом того, какая сейчас конкуренция среди мужских команд, быть на пьедестале очень почетно. Сегодня показали, что команда готова бороться за медали и быть на пьедестале.

У женщин сегодня Ирина Казакевич попала в топ-15, всегда это считалось таким достойным показателем, во многих сборных это критерий отбора на чемпионат мира.

Здорово, что наши молодые спортсменки постепенно подтягиваются к топ-10, это очень хороший шаг. В целом, позитивные моменты на этапе Хохфильцене есть, но и есть над чем работать», – цитирует Ростовцева «Р-Спорт».