Павел Ростовцев прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев оценил выступление мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Российские спортсмены заняли четвёртое место, уступив Швеции, Норвегии и Германии.
«Нормально сегодня наши выступали, боролись до последнего в эстафете за призовое место. С учетом того, какая сейчас конкуренция среди мужских команд, быть на пьедестале очень почетно. Сегодня показали, что команда готова бороться за медали и быть на пьедестале.
У женщин сегодня Ирина Казакевич попала в топ-15, всегда это считалось таким достойным показателем, во многих сборных это критерий отбора на чемпионат мира.
Здорово, что наши молодые спортсменки постепенно подтягиваются к топ-10, это очень хороший шаг. В целом, позитивные моменты на этапе Хохфильцене есть, но и есть над чем работать», – цитирует Ростовцева «Р-Спорт».
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