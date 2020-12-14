Йоханнес Дале: как отметил успехи? Съел любимый десерт

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале рассказал, как отметил свои успехи на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Дале впервые выиграл кубковую гонку, став лучшим в спринте, завоевал бронзу в пасьюте и серебро в эстафете в составе национальной команды.
«Как отметил свои успехи? Съел десерт, когда приехал со стадиона в отель в пятницу. Владелец отеля приготовил для меня кайзершмаррн, это мой любимый десерт, так что это был отличный день.
Я начал сезон не так уж плохо, но здесь всё стало получаться лучше и лучше. Думаю, мне нужно было провести несколько гонок, чтобы набрать форму и заставить организм работать. Таков был мой план, и всё удалось.
Напряжённая борьба за место в эстафетной команде? Да, у нас очень мощная команда ☼— пять или шесть невероятно сильных парней. Бороться за место в эстафете очень сложно, нужно выдавать сверхрезультаты в гонках, чтобы попасть в четвёрку. Для меня хороший знак, что я здесь.
Мои цели на сезон? Я просто сосредоточусь на том, чтобы хорошо выступать в гонках до конца сезона, опираясь на то, что я сделал здесь. Стало неплохо получаться», — приводит слова Дале «Лыжный спорт».
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