Виктор Майгуров прокомментировал выступление сборной России на этапе КМ в Хохфильцене

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал выступление национальной команды на третьем этапе Кубка мира, который прошёл в Хохфильцене (Австрия).



«Могу сказать, что сегодня биатлонисты сборной показывают те результаты, на которые они готовы в данный момент. Каждый спортсмен, выходя на старт, выкладывается на все свои 100%. Возможно, не очень удачные выступления нашей команды связаны с теми или иными тренировочными планами, которые подкреплялись целями и задачами тренеров на этот сезон.



Мы регулярно проводим анализы выступлений, общаемся с тренерами. Определённая положительная динамика есть, но пока она, к сожалению, не выливается в результат, который бы всех устраивал», — приводит слова Майгурова ФАН.

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