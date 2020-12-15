Виктор Майгуров прокомментировал выступление сборной России на этапе КМ в Хохфильцене
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал выступление национальной команды на третьем этапе Кубка мира, который прошёл в Хохфильцене (Австрия).
«Могу сказать, что сегодня биатлонисты сборной показывают те результаты, на которые они готовы в данный момент. Каждый спортсмен, выходя на старт, выкладывается на все свои 100%. Возможно, не очень удачные выступления нашей команды связаны с теми или иными тренировочными планами, которые подкреплялись целями и задачами тренеров на этот сезон.
Мы регулярно проводим анализы выступлений, общаемся с тренерами. Определённая положительная динамика есть, но пока она, к сожалению, не выливается в результат, который бы всех устраивал», — приводит слова Майгурова ФАН.
Польховский оценил выступление россиян в мужской эстафете на этапе КМ в Хохфильцене
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