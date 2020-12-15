Польховский поделился планами в работе с Логиновым после его промахов в эстафете на КМ

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал выступление Александра Логинова в эстафете на третьем этапе Кубка мира, который прошёл в Хохфильцене (Австрия).



«Конечно, тяжёлая была эстафетная гонка. Не сложился у Саши четвёртый этап, когда была возможность побороться за более высокие места. Он очень сильно переживал после окончания гонки, но ребята молодцы — подошли, похлопали по плечу, мол, держись. Я тоже подошёл, сказал: «Пусть все те промахи, которые у тебя сегодня были, останутся на этом этапе. А с завтрашнего дня начинаем работать».

Да, он сильно расстроился, но мы его поддерживаем, и сегодня уже он провёл нормальную тренировку. Так что восстановится, сделает выводы. Саша идёт на контакт, так что посоветуемся, и будем выводить его, чтобы он бился, не обращая внимания на то, что было в эстафете», — сказал Польховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.