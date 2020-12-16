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Каминский рассказал о перспективах молодых биатлонистов в сборной России

Каминский рассказал о перспективах молодых биатлонистов в сборной России
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о перспективах Карима Халили, Игоря Малиновского и Кирилла Стрельцова по вхождению в состав национальной команды России.

«На Кубке России пока, по большому счёту никто не удивил. Приятно, что молодые ребята всё-таки на первых ролях — Халили, Малиновский, Стрельцов почти всегда показывает «лучшие ноги». Этих ребят мы ждём в сборной, они должны поджимать ветеранов и бороться с ними на равных. Они на это способны.

Но если мы смотрим на результаты, то вот приехал Сучилов и с ходу выиграл с чужой винтовкой. По скорости он там был один из лучших, а на Кубке мира он был один из худших. Вот в этом проблема», — передаёт слова Каминского корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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