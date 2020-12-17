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Муж Куклиной отреагировал на отсутствие Ларисы в заявке на спринт в Хохфильцене

Муж Куклиной отреагировал на отсутствие Ларисы в заявке на спринт в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Михаил Куклин, муж российской биатлонистки Ларисы Куклиной, прокомментировал новость о том, что спортсменка не выступит в спринте на четвертом этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Лара не выступит на четвёртом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Таково тренерское решение, и его надо уважать.

Состояние у Лары хорошее, плечо не беспокоит, и она готовится дальше. В выходные она пробежит свою контрольную тренировку, раз так получилось с официальными стартами. Ни в коем случае не унываем и настраиваемся на дальнейшую борьбу!» — написал он в своём «инстаграме».

Ранее стало известно, кто из российских биатлонисток выступит в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене, который пройдёт в эти выходные.

Стал известен состав сборной России по биатлону на женский спринт в Хохфильцене

Кубок мира по биатлону 2020-2021.

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