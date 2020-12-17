Дмитрий Ярошенко: сейчас даже у Йоханнеса Бё нет запаса на один промах

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко оценил выступление Александра Логинова на старте сезона. В общем зачёте Кубка мира он занимает 19-е место.

«У всех были ставки на Логинова. Это единственный наш топ-спортсмен, который попадал часто на подиум. Но в итоге лидер команды подошёл к сезону не в той форме, в какой хотел бы. Что этому помешало? Есть ряд причин как объективных, так и субъективных», — приводят слова Ярошенко «Известия».

Ярошенко также оценил конкуренцию в Кубке мира.

«Нашим вполне возможно бороться за топ-10, просто часто тем, кто бежит побыстрее, не хватает стрельбы. Эта тенденция видна уже на протяжении многих лет. Высокие скорости и фактически идеальная стрельба у лидеров. Конкуренция высокая, сейчас даже у Йоханнеса Бё нет запаса на один промах, как это было в прошлом году», — сказал Ярошенко.