Дмитрий Ярошенко: сейчас даже у Йоханнеса Бё нет запаса на один промах

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко оценил выступление Александра Логинова на старте сезона. В общем зачёте Кубка мира он занимает 19-е место.
«У всех были ставки на Логинова. Это единственный наш топ-спортсмен, который попадал часто на подиум. Но в итоге лидер команды подошёл к сезону не в той форме, в какой хотел бы. Что этому помешало? Есть ряд причин как объективных, так и субъективных», — приводят слова Ярошенко «Известия».
Ярошенко также оценил конкуренцию в Кубке мира.
«Нашим вполне возможно бороться за топ-10, просто часто тем, кто бежит побыстрее, не хватает стрельбы. Эта тенденция видна уже на протяжении многих лет. Высокие скорости и фактически идеальная стрельба у лидеров. Конкуренция высокая, сейчас даже у Йоханнеса Бё нет запаса на один промах, как это было в прошлом году», — сказал Ярошенко.
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