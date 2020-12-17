Мужская сборная России по биатлону сохранила пятое место в Кубке наций, лидирует Норвегия
Мужская сборная России сохранила за собой пятое место в Кубке наций после четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).
Лидирует по-прежнему сборная Норвегии. На втором месте по-прежнему располагаются шведские биатлонисты. Третью позицию занимают немцы, четвёртую – французы.
Напомним, что в зачёт Кубка наций идут результаты спринтерских и индивидуальных гонок, а также эстафет. По итогам Кубка наций определяется, сколько биатлонистов данной команды будут выходить на старт одной личной гонки в следующем сезоне.
Биатлон. Кубок мира. Кубок наций
Мужчины. После 7 гонок
1. Норвегия – 3033.
2. Швеция – 2714.
3. Германия – 2629.
4. Франция – 2563.
5. Россия – 2413.
6. Австрия – 2298.
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