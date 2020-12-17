Мужская сборная России по биатлону сохранила пятое место в Кубке наций, лидирует Норвегия

Мужская сборная России сохранила за собой пятое место в Кубке наций после четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).



Лидирует по-прежнему сборная Норвегии. На втором месте по-прежнему располагаются шведские биатлонисты. Третью позицию занимают немцы, четвёртую – французы.



Напомним, что в зачёт Кубка наций идут результаты спринтерских и индивидуальных гонок, а также эстафет. По итогам Кубка наций определяется, сколько биатлонистов данной команды будут выходить на старт одной личной гонки в следующем сезоне.



Биатлон. Кубок мира. Кубок наций

Мужчины. После 7 гонок



1. Норвегия – 3033.

2. Швеция – 2714.

3. Германия – 2629.

4. Франция – 2563.

5. Россия – 2413.

6. Австрия – 2298.

Й. Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира, Логинов — 16-й