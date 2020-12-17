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Елисеев — о своей форме: состояние намного хуже, сейчас многое уже не исправить

Елисеев — о своей форме: состояние намного хуже, сейчас многое уже не исправить
Биатлон / Кубок мира 0
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Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Допустив два промаха, он финишировал с 30-м временем.

«Отдал все силы на дистанции. Ничего не могу сказать по этому поводу. Да, сейчас намного хуже состояние. Не понимаю, что происходит. По работе лыж всё хорошо, здесь никаких претензий. Мы всё лето работали над мышцами, с сердечно-сосудистой системой и дыхалкой у меня проблем нет.

Возможно, мы начали работать позднее запланированного и не успели выполнить тот объем, который хотел тренер. Сейчас многого уже не поправить. У нас не так много времени, чтобы что-то кардинально поправить», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».

Победу в спринтерской гонке одержал норвежец Стурла Холм Легрейд.

Легрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Гараничев — 13-й
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