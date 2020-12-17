Стали известны стартовые номера российских биатлонисток в женском спринте в Хохфильцене
Стали известны стартовые номера биатлонисток на спринтерскую гонку на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В первой группе стартуют россиянки Ирина Казакевич и Светлана Миронова получившие второй, седьмой и восьмой номера соответственно.
Евгения Павлова уйдёт в гонку 40-й, Ульяна Кайшева — 45-й, Анастасия Гореева — 60-й, Татьяна Акимова — 90-й. Лариса Куклина не попала в заявку на спринт. Всего на гонку заявлены 106 спортсменок.
Женская спринтерская гонка в Хохфильцене пройдёт завтра, 18 декабря.
Сегодня на четвёртом этапе Кубка мира состоялась мужская спринтерская гонка, победителем которой стал норвежец Стурла Холм Легрейд. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, показавший 13-е время.
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