Максимов прокомментировал стрельбу Гараничева, Бабикова и Халили в спринте на этапе КМ

Тренер мужской сборной России по стрельбе Максим Максимов прокомментировал результаты Евгения Гараничева, Антона Бабикова и Карима Халили в стрельбе в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).



«Подключался ли как-то Гараничев к команде? Женя приезжал и уезжал, был то на сборе, то на самоподготовке. Мы с ним беседовали, и когда он был на сборе, то выполнял наши тренировки, плюс мы в них интегрировали задачи его личного тренера. Можно сказать, что его подготовка была полуцентрализованной.



Сказалось ли отсутствие стрелковой подготовки у Бабикова в период изоляции? Сложность заключалась в том, что возникла пауза в соревновательной практике стрельбы. В подготовительный период мы не проводили жёсткую работу, имитирующую соревнования. И вот эта нервозность на него повлияла, после того как он вышел после изоляции. Но теперь Антон собирает стрельбу обратно, и это замечательно.



У Антона очень высокий стрелковый потенциал, хотя, конечно, сказалась ситуация с его болезнью. Он не смог собраться на первом старте после паузы, но сейчас потихоньку приходит в норму, показывает тот уровень стрельбы, который и должен.



Получилось ли у Карима выполнить задания? Он был очень надёжен на лёжке, но немного недоработал на стойке. Я считаю, что первый выстрел он снова сделал очень быстро, как и неделю назад на спринте. Но нужно ещё изучить данные по сегодняшней стрельбе, статистику», — приводит слова Максимова «Матч ТВ».

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