Йоханнес Дале: Хохфильцен — моё счастливое место!

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале оценил выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, где он занял второе место.



«Последнее время мне очень нравится в Хохфильцене! Пока я показываю здесь лучшие результаты в карьере, так что здесь моё счастливое место! С начала сезона мы набираем форму и, если на двух этапах в Контиолахти мои результаты были в районе 10-20-х мест, то сейчас они заметно улучшились!



В предыдущей гонке преследования я был сосредоточен на том, чтобы не волноваться до старта, спокойно пройти дистанцию и не зацикливаться стрельбе. В субботу я немного изменю план — теперь я лучше знаю стрельбище и буду думать над тактикой прохождения огневых. Надеюсь, всё получится!



Прошлая неделя была очень насыщенной и забрала у меня много сил. В выходные я старался выбросить биатлон из готовы и хорошенько отдохнуть, играл на PlayStation и смотрел сериалы. Сегодня понял, что всё ещё чувствую легкую усталость — на тренировке и пристрелке со стрельбой не ладилось из-за сложных условий, так что я, видимо, был слишком сосредоточен на этом компоненте. Рад, что провёл гонку без промахов», — цитирует Дале Biathlon.com.ua.

Победителем гонки стал норвежец Стурла Холм Легрейд. Тройку призёров замкнул его соотечественник Йоханнес Бё.