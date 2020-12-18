Йоханнес Бё — о третьем месте в спринте: я не заслужил такой результат

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в спринте на четвёртом этапе Кубка мира в Хохфильцене. Он допустил два промаха и занял третье место.
«Я быстро начал гонку и задал высокий темп — силы были, и я решил все три круга провести на такой скорости. К сожалению, два промаха на первом же огневом испортили мои планы. Я был вынужден сосредоточиться на стрельбе стоя и закрыть все мишени. Не думал, что попаду на пьедестал. Я не заслужил такой результат.
Пока я всё ещё не вышел на пик своей формы. Мы постоянно стартуем в гонках Кубка мира и времени на дополнительные тренировки или коррекцию подготовки не остаётся. Если менять что-то сейчас, не останется сил на восстановление. У нас нет выбора. На этой неделе я вынужден выжимать из себя все силы, чтобы показывать хороший результат. Знаю, я способен на большее, но всё ещё вышел на этот уровень. Осталось немного и я поеду домой на Рождество. На каникулах буду пахать, и в новом году вы увидите нового Йоханнеса», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.
В спринте весь пьедестал заняли норвежцы. Победителем гонки стал Стурла Холм Легрейд, второе место занял Йоханнес Дале. Гонка преследования состоится завтра, 19 февраля.
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