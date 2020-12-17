А если бы не закрывали? Гараничев, отсидевший на карантине, – лучший в сборной России

Мужская сборная России по биатлону в эстафете на предыдущем этапе в том же Хохфильцене доказала, что не всё так безнадёжно. Наши парни боролись за медаль и даже за победу вплоть до заключительного огневого рубежа, на котором лидер сборной Александр Логинов и не справился с волнением и ушёл на штрафной круг. Конечно, это было ужасно обидно, ведь антирекордная серия насчитывает уже 33 гонки без медалей.



С другой стороны, то выступление хоть немного вывело болельщиков из состояния полнейшей депрессии, когда уже перестаёшь переживать из-за неудачи наших биатлонистов. Ещё одна неделя в Австрии должна дать ответ, действительно ли наметился прогресс или то была лишь единичная вспышка.

Гонка провалов. Мужская эстафета – сплошное разочарование не только для сборной России Возможно, Йоханнес Бё расстроен ещё больше, чем Александр Логинов.

Фантастический разгон Логинова

Первой гонкой четвёртого этапа Кубка мира стал мужской спринт, в котором Россию представляли шесть человек – Логинов, Елисеев, Бабиков, Гараничев, Латыпов и Халили. Состав объективно сильнейших на данный момент, так что оставалось только посмотреть, на что ребята способны здесь и сейчас. Первыми из наших на дистанцию ушли Елисеев и Логинов – второй и первый номера сборной России по итогам прошлого сезона.



Александр начал просто великолепно и показал лучшее время на разгоне. Так резво россиянин ещё не начинал. Это радовало и немного пугало, потому что не было понятно, как это всё отразится на стрельбе. С лёжкой у Логинова на бумаге всё было неплохо в этом сезоне, но и так быстро первый круг он ещё не проходил.

Почему же Логинов проигрывает? Ведь он стреляет точнее, чем в своём лучшем сезоне Да и бежит лидер сборной России быстрее, чем в прошлом году.

И снова промахи…

К сожалению, опасения подтвердились. Логинов приехал на первый рубеж лидером, но промахнулся четвёртым выстрелом и откатился на восьмую позицию. При этом проигрывал всего 20 секунд. Эх, ну сколько можно промахиваться!



Эти же слова досады можно было применить и к Матвею Елисееву, который помимо промаха на лёжке ещё и бежал не слишком быстро.



Рассчитывать на высокие позиции при такой конкуренции можно только при чистой стрельбе. Либо при каком-то диком количестве ошибок у соперников. Но такое случается один-два раза за сезон. И сегодня был явно не тот случай. К тому же и Елисеев, и Логинов допустили ещё по одному промаху на стойке. Жаль, особенно в случае с Александром, который, судя по всему, наконец-то нашёл свою скорость.

Надежда на Бабикова

Пока Елисеев с Логиновым мазали на стойке, Бабиков всё идеально сделал на лёжке и уверенно шёл в десятке сильнейших, проигрывая не так много тройке лидеров. Антон постепенно набирает форму после вынужденного карантина, в который он попал в начале сезона, сдав положительный тест на коронавирус. Россиянин пропустил полтора этапа и, конечно, это выбило его из колеи.



Бабиков и на втором рубеже всё сделал красиво. Два нуля в спринте – уже неплохой результат. Жаль, что на второй половине дистанции россиянин начал сильно сдавать по темпу и на финише уже не мог претендовать на высокий результат. Антон проиграл полминуты Логинову, который допустил на два промаха больше. К слову, Александр здорово прошёл гонку в том, что касается лыжного хода. При нормальной стрельбе Логинов боролся бы за места рядом с подиумом.

Худший день в истории российского биатлона. Наша сборная побила вечный антирекорд Мужской спринт в Хохфильцене стал 29-й гонкой подряд без медалей для сборной России. Так низко наши биатлонисты ещё не падали.

Гараничев – опять лучший в сборной России

Дальше фокус внимания российских болельщиков переместился на Эдуарда Латыпова и Евгения Гараничева, которые стартовали с разницей всего в одну минуту. Латыпов бежал быстро, но допустил два промаха на лёжке. Гараничев бежал медленно, но стрелял чисто. У российского биатлона в этом сезоне так и происходит – либо одно, либо другое. Совместить два компонента никак не удаётся.



Второй рубеж Эдуард и Евгений отработали без ошибок. Если Латыпов боролся разве что за попадание в гонку преследования, то Гараничев, отсидевший два этапа на карантине, вторую гонку подряд претендовал на звание лучшего биатлониста в сборной России. После двух рубежей он шёл на восьмом месте. Напомним, что в гонке преследования на предыдущем этапе Евгений также финишировал впереди партнёров по команде. В итоге и здесь Гараничев опередил всех в сборной России, показав 13-е итоговое время. Интересно, что было бы, если бы Евгения не закрывали в номере из-за соседства со сдавшим положительный тест Бабиковым?

Норвежцы «уничтожили» всех

А за победу в мужском спринте в Хохфильцене боролись исключительно норвежцы. Первые четыре места в гонке заняли представители этой страны. Вторую победу в сезоне одержал Стурла Легрейд. Его успех в Контиолахти был сенсацией, а сегодняшняя победа воспринимается уже практически как должное. Вторым стал Йоханнес Дале, опередив своего тёзку Йоханнеса Бё. Четвёртым финишировал Ветле Шоста Кристиансен.



Это было тотальное доминирование одной страны и полное уничтожение конкурентов. Есть ощущение, что норвежцы идеально попали в мазь. Россиянам же пока остаётся наблюдать за медальными сражениями со стороны.